Olympia, l’aquila simbolo della Lazio, tornerà a volare sotto la guida di Juan Bernabé, dopo una controversa vicenda che ha portato alla sua licenziamento e a quello del falconiere dal club biancoceleste. Bernabé è stato licenziato in seguito alla pubblicazione di foto intime, collegata all’installazione di una protesi peniena, che hanno suscitato scandalo. Domenica 9 febbraio, Olympia parteciperà a un evento durante la partita tra Folgore Caratese e Breno, una gara di Serie D. Prima dell’incontro, l’aquila sorvolerà il campo e si intratterrà con i tifosi presso lo Sportitalia Village, in un evento organizzato da Sportitalia. Questa sarà la prima apparizione ufficiale di Olympia dopo il controverso episodio legato a Bernabé, che ha interrotto un servizio di 15 anni dell’aquila nell’Olimpico biancoceleste. La presenza di Olympia rappresenta un ritorno significativo, dato il suo legame storico e simbolico con la squadra. I tifosi attendono con curiosità l’apparizione dell’aquila, che è diventata un simbolo riconosciuto e amato nel panorama calcistico italiano. La situazione ha sollevato numerosi dibattiti, ma ora l’attenzione si sposterà sulla rinnovata interazione tra Olympia, il falconiere e i supporters. La prossima uscita segna un punto di svolta, non solo per Bernabé e Olympia, ma anche per l’immagine della Lazio, desiderosa di ripartire dopo le polemiche.