JR Export Sales & Marketing Specialist – Castelli Cycling

Per potenziare il nostro team, siamo alla ricerca di un neolaureato/a da inserire come EXPORT SALES & MARKETING SPECIALIST JUNIOR per il brand Castelli Cycling. La figura selezionata supporterà il team commerciale nelle attività di analisi e studio dei mercati internazionali, contribuendo alla definizione delle strategie di vendita e marketing.

Requisiti:

Laurea in Economia, Marketing o discipline affini

Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di ulteriori lingue è un plus

Capacità analitiche e predisposizione al lavoro in team

Passione per il mondo del ciclismo e familiarità con il brand Castelli Cycling

Vantaggi:

Opportunità di apprendere e crescere in un ambiente stimolante e dinamico

Possibilità di lavorare con professionisti del settore e contribuire a progetti di rilevanza internazionale

Approccio innovativo e focus sulle tendenze di mercato nel settore ciclismo

Unisciti a un brand di prestigio e contribuisci al suo successo a livello globale.