JR Export Sales & Marketing Specialist – Castelli Cycling
Per potenziare il nostro team, siamo alla ricerca di un neolaureato/a da inserire come EXPORT SALES & MARKETING SPECIALIST JUNIOR per il brand Castelli Cycling. La figura selezionata supporterà il team commerciale nelle attività di analisi e studio dei mercati internazionali, contribuendo alla definizione delle strategie di vendita e marketing.
Requisiti:
- Laurea in Economia, Marketing o discipline affini
- Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di ulteriori lingue è un plus
- Capacità analitiche e predisposizione al lavoro in team
- Passione per il mondo del ciclismo e familiarità con il brand Castelli Cycling
Vantaggi:
- Opportunità di apprendere e crescere in un ambiente stimolante e dinamico
- Possibilità di lavorare con professionisti del settore e contribuire a progetti di rilevanza internazionale
- Approccio innovativo e focus sulle tendenze di mercato nel settore ciclismo
Unisciti a un brand di prestigio e contribuisci al suo successo a livello globale.
