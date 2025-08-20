JR Export Sales & Marketing Specialist – Reggio Emilia

Il candidato ideale, in supporto al team commerciale, dovrà:
- Studiare e analizzare i mercati esteri
- Supportare le attività di promozione e vendita
- Collaborare con il team per sviluppare strategie di marketing
Requisiti:
- Laurea in Economia, Marketing o affini
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Orientamento al cliente e abilità relazionali
Benefit:
- Formazione continua
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico
Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!
