28.5 C
Roma
mercoledì – 20 Agosto 2025
Lavoro

JR Export Sales & Marketing Specialist – Reggio Emilia

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Per incremento dell’organico, stiamo selezionando un neolaureato/a per il ruolo di EXPORT SALES & MARKETING SPECIALIST JUNIOR per Castelli Cycling.

Il candidato ideale, in supporto al team commerciale, dovrà:

  • Studiare e analizzare i mercati esteri
  • Supportare le attività di promozione e vendita
  • Collaborare con il team per sviluppare strategie di marketing

Requisiti:

  • Laurea in Economia, Marketing o affini
  • Ottima conoscenza della lingua inglese
  • Orientamento al cliente e abilità relazionali

Benefit:

  • Formazione continua
  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico

Se sei interessato/a, inviaci il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

JR Export Sales & Marketing Specialist – Reggio Emilia

Ricerca neolaureato/a come EXPORT SALES & MARKETING SPECIALIST JUNIOR per analisi di mercato. Crescita professionale in un brand rinomato.

Front Office Agent – Milano

Milu Holding cerca un Manager per garantire esperienze uniche. Requisito: forte leadership. Beneficio: crescita professionale rapida.

Assistant Store Manager – Milano

Ruolo: Retail Associate. Requisito: Passione per la moda. Beneficio: Crescita personale in un ambiente creativo e prestigioso.

Tecnico Elettronico – Milano

Tecnico di manutenzione, competenze in impianti termotecnici. Beneficio: stabilità lavorativa e crescita professionale.

Elettromeccanico Trasfertista – Milano

Mecalux, leader nei sistemi di stoccaggio, ricerca un progettista creativo; offre la possibilità di lavorare su innovativi progetti globali.

Articolo precedente
Front Office Agent – Milano
Articolo successivo
Colloqui Diretti Siria-Israele: Nuove Speranze di Pace
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.