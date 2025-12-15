11.6 C
JP Morgan lancia fondo tokenizzato su Ethereum

JPMorgan Chase sta per lanciare un fondo di mercato monetario tokenizzato su Ethereum, secondo un rapporto del Wall Street Journal. Il fondo, noto come My OnChain Net Yield Fund, o MONY, è stato assegnato a 100 milioni di dollari dalla divisione asset management di JPMorgan. L’investimento minimo è fissato a 1 milione di dollari, mantenendo il fondo focalizzato sulla partecipazione istituzionale piuttosto che sugli investitori retail.

I fondi tokenizzati del mercato monetario offrono un regolamento più rapido, trading continuo e visibilità sulla proprietà onchain. Il settore del mercato monetario tokenizzato è cresciuto fino a 9 miliardi di dollari in asset nell’ultimo anno. Il fondo proposto entrerebbe in un segmento in rapida crescita della finanza digitale, dove i prodotti del mercato monetario sono sempre più visti come un ponte tra i mercati tradizionali e l’infrastruttura blockchain.

JPMorgan ha costruito il fondo segnalato su Kinexys Digital Assets, la sua piattaforma interna di tokenizzazione, con Ethereum selezionata come blockchain sottostante. I fondi tokenizzati registrano la proprietà onchain, permettendo un regolamento più rapido, visibilità in tempo reale e trading continuo oltre gli orari standard di mercato. Queste caratteristiche stanno attirando l’attenzione di gestori di asset, società di trading e tesoreria che cercano efficienza operativa, continuando però a fare affidamento su strumenti a basso rischio.

I piani riportati di JPMorgan la collocano accanto ad altre grandi istituzioni finanziarie che hanno già lanciato prodotti tokenizzati nel mercato monetario. Il fondo è progettato per operare in linea con i fondi convenzionali del mercato monetario, detenendo strumenti di debito a breve termine e pagando interessi quotidianamente. Gli investitori potrebbero riscattare le loro azioni sia in contanti che tramite la stablecoin USDC di Circle.

