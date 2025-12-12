JP Morgan lancia debito su blockchain pubblica

JP Morgan ha organizzato con successo una delle prime emissioni di debito su una blockchain pubblica, eseguendo un’offerta di Commercial Paper statunitense per Galaxy Digital Holdings LP sulla rete Solana. La transazione, annunciata l’11 dicembre, è stata acquistata da Coinbase e Franklin Templeton, con tutte le operazioni di regolamento condotte tramite la stablecoin USDC di Circle.

L’accordo rappresenta una svolta significativa rispetto alla precedente strategia blockchain di JP Morgan, incentrata principalmente sulla sua rete privata Onyx e su JPM Coin. Scegliendo le infrastrutture pubbliche di Solana, il colosso di Wall Street ha di fatto validato la capacità della rete di gestire prodotti finanziari di livello istituzionale.

JP Morgan ha agito come Arranger, creando il token USCP on-chain e facilitando la regolamentazione Delivery-versus-Payment. Il modello DVP elimina il rischio controparte assicurando che asset e pagamenti vengano scambiati simultaneamente. Galaxy Digital Partners LLC ha invece operato come Structuring Agent, segnando la prima emissione di commercial paper nella storia di Galaxy.

La scelta di Solana riflette i suoi vantaggi tecnici: velocità, scalabilità e bassi costi di transazione. La capacità della rete di elaborare migliaia di transazioni al secondo la rende particolarmente adatta ad operazioni istituzionali che richiedono efficienza e affidabilità. Anche la stablecoin USDC di Circle ha avuto un ruolo fondamentale, consentendo trasferimenti di valore per oltre 850 miliardi di dollari a livello globale.

La transazione rafforza la capacità di Galaxy di ottenere finanziamenti a breve termine in un contesto di solide performance finanziarie. L’azienda ha riportato un EBITDA rettificato di 629 milioni di dollari nel terzo trimestre, un record trimestrale. L’intervento di JP Morgan conferisce una notevole credibilità, essendo una delle banche più grandi al mondo con 40.100 miliardi di dollari di asset in custodia.