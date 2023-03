Jovic salta l'Inter! Okereke in dubbio, Lazovic dovrebbe farcela

La sosta per la Nazionali non regala scampo: infortuni, dubbi e probabili formazioni in vista della prossima giornata

Stop Jovic: quasi certamente salterà l’Inter

Brutte notizie in casa Fiorentina per quanto riguarda le condizioni di Luka Jovic. Proprio sulle condizioni dell’attaccante è arrivato il seguente comunicato del club viola: “Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo”.





Inter, Dzeko e Dimarco a parte

Occhi puntati su Dzeko e Dimarco, che si sono allenati a parte sul campo, svolgendo una seduta personalizzata. Entrambi dovrebbero comunque recuperare per la Fiorentina: al momento la sensazione è che possano partire tutti e due dalla panchina, a favore di Lukaku in attacco e Gosens a sinistra.

Proprio quest’ultimo è tornato ad allenarsi in gruppo insieme a Bastoni, svolgendo la seduta con i propri compagni sia oggi che ieri. Sono attese dunque altre risposte positive nei prossimi allenamenti, ma entrambi si candidano concretamente per una maglia da titolare contro la Fiorentina.

Chi invece non ci sarà sicuramente contro i viola e rischia seriamente di saltare anche altre gare è Calhanoglu, che nella giornata di domani svolgerà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio patito in Nazionale. L’obiettivo è recuperarlo per il Benfica, sfida d’andata dei quarti di finale.

Verona: le ultime su Djuric, Lazovic, Hien e Verdi

Nonostante la perdita di Coppola, Zaffaroni in difesa può sorridere per il pieno recupero di Hien, reduce anche da 45 minuti giocati nell’ultima partita giocata con la nazionale svedese.

Lui ci sarà sicuramente con la Juventus, mentre è da capire il destino degli altri acciaccati. Problemi non gravi per Djuric e Lazovic, in dubbio ugualmente per la trasferta bianconera. Lo stesso vale perVerdi e Ngonge, alle prese con infortuni fisici che stanno per essere smaltiti ormai quasi totalmente. Quello che rischia più di tutti il forfait, tra i calciatori citati, è sicuramente Djuric, maggiore ottimismo per gli altri.

Okereke ancora in dubbio, Chiriches finisce KO

Dopo la sosta per le Nazionali, la Cremonese continua a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, in calendario

sabato 1 aprile allo Zini contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La squadra deve fare i conti con l’infortunio alla spalla rimediato da Chiriches contro la SPAL in amichevole, mentre Okereke ha lavorato a parte e resta in dubbio per la sfida contro la Dea.

Fantacalcio.it per Adnkronos