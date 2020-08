Si ballerà finché entra la luce dell’alba: tutti i cantanti ospiti della pellicola presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, da Jovanotti a Orietta Berti.

Alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia verrà presentato il film Si ballerà finché entra la luce dell’alba, pellicola diretta da Elisabetta Sgarbi con un cast d’eccezione. Tra le guest star ci saranno infatti tantissimi artisti provenienti dal mondo della musica: su tutti Jovanotti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo progetto, la cui proiezione è prevista durante le Giornate degli autori.

Si ballerà finché entra la luce dell’alba: Jovanotti e i cantanti ospiti

Anche Jovanotti sarà dunque presente nel film che racconta la storia della band degli Extraliscio. L’intento della pellicola è riportare la tradizione del liscio sul grande schermo, e per farlo si è scelto di coinvolgere nel progetto anche alcuni esponenti della musica pop attuale.

Jovanotti

Oltre a Jovanotti, sono stati annunciati anche Biagio Antonacci, i Pinguini Tattici Nucleari e Lodo Guenzi, in rappresentanza quest’ultimo della sua band, Lo Stato Sociale. Ma non finisce qui. Tra le guest star ci saranno infatti anche Elio e Vasco Brondi, cantante de Le luci della centrale elettrica. Inoltre, la colonna sonora ha per coprotagonista anche una voce storica della nostra canzone: Orietta Berti.

Si ballerà finché entra la luce dell’alba a Venezia

La pellicola di Elisabetta Sgarbi sarà presentata in anteprima il 9 settembre durante la 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che è riuscita a ottenre la conferma nonostante l’emergenza Covid-19.

Nell’ambito della kermesse sarà presentata anche un’altra pellicola di stampo prettamente musicale, ovvero il docufilm sul cantautore Paolo Conte, Via con me. Proiettato in anteprima durante la mostra, il film sarà poi distribuito nelle sale cinematografiche per tre giorni, il 28, 29 e 30 settembre. Di seguito un audio della splendida Via con me: