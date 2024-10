JOVANOTTI: Quattro Concerti All’Arena di Verona – Dettagli e Biglietti

Jovanotti ha annunciato quattro nuovi concerti del suo tour Palajova all’Arena di Verona, in programma il 15, 16, 18 e 19 maggio 2025. L’apertura di questi eventi sarà affidata ad Axell, un artista senegalese noto nel panorama urban contemporaneo e parte della Sto Records dal 2021.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14:00 del 23 ottobre, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Questa tappa di Verona si aggiunge a un ricco calendario di concerti che comprende varie città italiane e, in alcuni casi, già sold out. Ad esempio, ci sono eventi programmati a Pesaro, Milano, Zurigo, Firenze, Bologna, Torino e Roma nei mesi di marzo ed aprile 2025.

Le date e i luoghi dei concerti includono: nel mese di marzo, due date a Pesaro il 4 e 5, un’altra il 7; a Milano si esibirà l’11, 12, 14, 15 marzo, queste date sono già sold out; seguiranno altri concerti milanesi il 17 e 18 marzo; a Zurigo il 20 marzo; a Firenze il 22-23 marzo, anch’essi sold out, e altre esibizioni il 25, 26, 28 e 29 marzo. In aprile, Jovanotti si esibirà a Bologna il 3 e 5, con il 5 già sold out, e di nuovo il 6; a Torino ci saranno concerti il 9, 10 e 12 aprile, con il 12 sold out, e altre date il 13 aprile. Infine, a Roma, si terranno concerti il 22, 23, 25 e 26 aprile, tutte queste date sono sold out, con ulteriori spettacoli il 28 e 29 aprile.

La lista completa dei concerti include quindi molti eventi in diverse città, evidenziando il grande successo e la richiesta per le performance di Jovanotti. Per l’acquisto dei biglietti, gli interessati possono visitare i siti di Ticketmaster e Ticketone. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, gli appassionati possono seguire Jovanotti sui suoi profili Instagram e Facebook, o visitare il sito ufficiale dell’artista.