“Natale è passato, passerà anche il virus”. Jovanotti positivo al covid. Lorenzo Cherubini, dal suo profilo TikTok, in una serie di video fa il punto sulle proprie condizioni. “Mal di gola pazzesco, mal di muscoli. E’ un’influenza di quelle toste. Passerà, non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Mi ha chiamato la sera Nicola Savino, mi ha detto ‘stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo'”, dice il cantante, che fornisce un aggiornamento dopo la misurazione della febbre. “Ieri avevo 38, oggi ho 37,2. Va bene, va bene… Poi comunque sono vaccinato, per cui…”