JOVANOTTI: Performance Live di ‘Un Mondo a Parte’ con DARDUST

Jovanotti ha rilasciato una versione speciale della sua canzone “Un Mondo A Parte”, disponibile su Vevo e sul suo canale YouTube a partire dalle ore 14. Si tratta di una Vevo Live Performance con Dardust al pianoforte verticale, che offre un’interpretazione intima e intensa del brano, collocato nell’album “Il Corpo Umano Vol. 1”. Jovanotti ha spiegato sui social di aver presentato a Dardust il testo delle strofe, chiedendo una melodia romantica, e Dardust ha creato la progressione armonica perfetta, portando alla nascita di una canzone che ha emozionato entrambi durante le sessioni di lavoro.

Inoltre, Jovanotti sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2025, una notizia che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, curiosi di scoprire le sue performance sul palco dell’Ariston, noto per l’intensità emotiva degli artisti.

Per quanto riguarda il tour, Jovanotti sta vivendo un grande successo con tutti i concerti programmati che sono già sold out. Le date a Pesaro, Milano, Firenze, Casalecchio di Reno, Torino e Roma sono tutte esaurite, con l’aggiunta di nuove date a Milano e Verona. Gli spettacoli, che si estendono fino a maggio, includono importanti location come il Vitrifrigo Arena a Pesaro, l’Unipol Forum di Milano, il Mandela Forum a Firenze e l’Arena di Verona.

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare i suoi profili ufficiali sui social media e il sito web dedicato.