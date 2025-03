JOVANOTTI: Parte il Palajova – Scaletta e Biglietti

Questa sera, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, parte il PalaJova, il nuovo tour di Jovanotti che promette di trasformare i palazzetti italiani in un’esperienza multisensoriale. Con un mix di tecnologia, luci ed energia, lo show offrirà un viaggio unico tra musica e spettacolo. Dopo Pesaro, il tour proseguirà verso Milano, Firenze, Torino, Roma e Verona, arricchendosi di numerose date aggiuntive.

Nel post sui social, Jovanotti ha espresso la sua emozione: “Stasera apriamo il @palajovaofficial”, sottolineando l’importanza della data, coincidente con il martedì grasso. Le opening act saranno affidate ad Axell, un artista senegalese della nuova generazione urban, e a Nicol, una giovane cantautrice emergente. Nicol ha già collaborato con Jovanotti in passato e ha recentemente presentato brani di successo, tra cui “Viscere” e “Ritornerai”.

Non è ancora stata pubblicata una scaletta ufficiale dello show, ma si prevede che Jovanotti includa i suoi classici insieme a brani del nuovo album “Il Corpo Umano Vol. 1”. Il tour avrà inizio con diverse date sold out a Pesaro e proseguirà a Milano con numerose sere già esaurite. Le date includono anche concerti a Firenze, Casalecchio di Reno, Torino, Roma e Verona, con molte di queste già sold out.

Per ulteriori informazioni e biglietti, gli interessati possono visitare i link a Ticketmaster e Ticketone. Jovanotti si prepara a far ballare e sognare i fan di tutta Italia in questa nuova avventura musicale.