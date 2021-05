Un nuovo album nel 2022 per Jovanotti? Un nuovo post su Instagram di Lorenzo Cherubini ha incuriosito i fan, tanto da dare loro la speranza di ascoltare nuova musica dall’artista.

Un post, ai quali sono succeduti altri, in cui Jovanotti ha fatto sperare nell’arrivo di un nuovo album. I fan, infatti, hanno notato che, ad ogni foto pubblicata, Lorenzo Cherubini ha utilizzato gli stessi hashtag abbinati ai vari messaggi diffusi sui social. Nel 2022, l’artista lancerà un nuovo album? Questo è tutto da vedere, anche perché notizie ufficiali non sono ancora arrivate. Però, dal profilo Instagram del cantautore si può ben sperare che ciò accadrà a breve.

Jovanotti

Jovanotti, nuovo album in arrivo nel 2022? Gli indizi sui social

I fan si sono chiesti se Jovanotti pubblicherà un nuovo album nel 2022, a seguito di diversi post pubblicati dall’artista che hanno fatto pensare all’arrivo di un imminente nuovo lavoro discografico da parte di Lorenzo Cherubini. In particolare, sui social l’artista ha postato diverse foto del passato tour, Jova Beach Party, che lo portarono a girare le spiagge più belle d’Italia, rallegrando tutti coloro che accorrevano a sentirlo. Ecco un post estratto dal suo profilo ufficiale su Instagram:

Come si può notare dalla didascalia, a parte il saluto rivolto ai fan, ci sono diversi hashtag che si ripetono, come potete vedere dai vari scatti da lui pubblicati, nei diversi post che, di recente, ha pubblicato sul noto social: #civediamoingiro #primaopoi #apresto #lannodellatigre #nuovaera fanno sperare che la pubblicazione di un nuovo disco da parte di Jovanotti sia davvero imminente. Anche perché l’anno della tigre più vicino sarà proprio il 2022 (il 2021 è l’anno del bue).

Lorenzo Cherubini non si ferma mai

Come lo stesso Jovanotti ha sottolineato, in un altro post pubblicato su Instagram, non si sa ancora quando si potrà fare musica live e rientrare in contatto coi fan, come si faceva un tempo, però lui non smette di suonare. In tal senso, ha mostrato ai suoi follower la sua nuova Fender, nel seguente post:

“Non c’è ancora un disco, non so quando si potrà organizzare un tour, ma la chitarra…suona!!!!“, queste le parole utilizzate dal cantautore il quale, nonostante la pandemia di Coronavirus, pare, non sia rimasto con le mani in mano. Per questo motivo, in molti hanno ipotizzato che qualcosa bolla in pentola e che presto avremo notizie in merito a un nuovo progetto musicale di Jovanotti.