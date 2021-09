Jovanotti è ottimista: tra fine ottobre e inizio novembre potrebbe annunciare i suoi nuovi progetti per il 2022.

La fine della pandemia è all’orizzonte, incrociando le dita. Grazie alla diffusione dei vaccini, sempre più attività stanno tornando alla normalità, o quasi, e questo porta una ventata d’ottimismo che coinvolge anche Jovanotti, il cantante che ‘pensa positivo’. Così, a pochi giorni dal suo 55esimo compleanno, attraverso Instagram l’artista ha scelto di lanciare un messaggio ai suoi fan, dando loro appuntamento alla fine di ottobre o inizio novembre: sono in arrivo grandissime novità.

Jovanotti

Jovanotti si proietta all’estate 2022: novità in arrivo

Le ultime notizie arrivate dal Cts, con la riapertura al 100% dei concerti all’aperto (e all’80% per quelli al chiuso), regalano grande ottimismo, almeno per chi non ha già organizzato tour nei palazzetti italiani durante il prossimo inverno.

Tra questi c’è anche Lorenzo. Non è un mistero che il cantautore già da tempo sia al lavoro su un nuovo progetto per il 2022, un maxi tour per festeggiare la ripartenza che dovrebbe ricalcare quanto successo nel 2019 con il Jova Beach Party. E proprio a questo proposito potrebbero arrivare presto buone notizie, come spiegato dall’artista: “Dai che forse a fine ottobre (per sicurezza diciamo metà novembre) riusciamo a darci un appuntamento vero per l’estate 2022! La riapertura al 100% ormai è quasi certa“.

Un nuovo Jova Beach Party per Jovanotti?

Il nuovo tour del cantautore di Cortona non sarà come tutti gli altri. Una serie di mega eventi per festeggiare la vera ripartenza di un settore e di un paese intero dopo l’incubo della pandemia da Covid, con uno spettacolo finale dalla capienza immaginata di 100mila persone in un aeroporto della zona del milanese.

Progetti importanti che necessitano di un lavoro certosino, anche dal punto di vista della diplomazia. Conclude l’artista: “Appena ne avremo la conferma con la mia squadra ci organizziamo per raccontarvi quello che stiamo preparando da mesi e che continueremo a preparare fino a quando ci vedremo dal vivo“. Di seguito il post: