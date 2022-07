Jovanotti, la scaletta presunta dei concerti del Jova Beach Party 2022: tutte le canzoni che verranno suonate.

Da Lignano Sabbiadoro ha avuto inizio la seconda edizione del Jova Beach Party, la creatura più ambiziosa e spettacolare mai partorita dalla mente sempre piena di brio di Jovanotti. Nonostante le polemiche, nonostante le critiche, nonostante le mille e mille situazioni che avrebbero potuto mettere i bastoni tra le ruote a questo grande show, Jova ce l’ha fatta. Ancora una volta ha portato la più grande festa dell’estate italiana su mega palchi in alcune delle spiagge più importanti d’Italia. Siamo solo all’inizio, ma il livello di entusiasmo è già alle stelle. Ecco la possibile scaletta dei prossimi appuntamenti.

Il tour Jova Beach Party 2022 di Jovanotti

Salvo sorprese dell’ultimo secondo, Lorenzo Cherubini girerà l’Italia in lungo e in largo per tutta l’estate, fino a settembre, quando sarà atteso dal grande finale in aeroporto, per dare al proprio pubblico un arrivederci alla prossima occasione di festa.

Jovanotti (ph. Michele Lugaresi)

Dopo aver debuttato il 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, adesso il Jova Beach Party è atteso da tutti questi appuntamenti imperdibili:

3 luglio a Lignano Sabbiadoro (Udine), Spiaggia Bell’Italia

– 8 e 9 luglio a Marina di Ravenna, sul lungomare

– 13 luglio ad Aosta, Area Verde

– 17 luglio all’Ippodromo dei fiori di Albenga (Savona)

– 23 e 24 luglio sul lungomare degli Etruschi di Marina di Cerveteri (Roma)

– 30 e 31 luglio sul lungomare Mennea di Barletta

– 5 e 6 agosto sul lungomare fermano di Fermo

– 12 e 13 agosto nell’Area Natura Village di Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 19 e 20 agosto sul lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto (Chieti)

– 26 e 27 agosto sulla spiaggia Lido Fiori Flava Beach di Castel Volturno (Caserta)

– 2 e 3 settembre sulla spiaggia del Muraglione di Viareggio (Lucca)

– 10 settembre all’Aeroporto Bresso di Milano

La scaletta dei concerti del Jova Beach Party 2022 di Jovanotti

Parlare di scaletta è impossibile in un tour del genere. Lo ha chiarito lo stesso Lorenzo nei giorni che hanno preceduto l’inizio della festa: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa. Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off, nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde“.

Tuttavia, è lecito aspettarsi ovviamente tutti i successi degli ultimi mesi del cantautore, i brani de Il disco del sole, come La primavera, Mediterraneo, Sensibile all’estate e I Love You Baby, ma non mancheranno certamente classici del suo repertorio come L’estate addosso, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, L’ombelico del mondo e Penso positivo.