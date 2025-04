JOVANOTTI: La Grande Festa di Chiusura Tour a Bologna il 30 e 31 Maggio [Info e Biglietti]

Da domani, Bologna ospiterà tre serate sold out del tour PALAJOVA di Jovanotti, che ha già incantato i Palasport italiani con la sua energia travolgente. L’artista annuncia inoltre un evento finale, previsto per il 30 e 31 maggio 2025, all’Unipol Arena, dove si concluderà un tour che ha lasciato un segno profondo. Queste due serate finali rappresentano un’occasione imperdibile per celebrare con il pubblico che ha condiviso ogni tappa del viaggio musicale di Lorenzo, rinnovando la magia ad ogni concertato.

Il tour prosegue con una serie di successi, segnati da sold out in numerose date. Jovanotti ha recentemente pubblicato il suo nuovo album, IL CORPO UMANO, un altro traguardo che sottolinea il successo di questa avventura. Le date del tour includono:

– 3, 5, 6 aprile – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena (SOLD OUT)

– 9, 10, 12, 13, 15, 16 aprile – Torino – Inalpi Arena (SOLD OUT)

– 22, 23, 25, 26, 28, 29 aprile, 1, 2 maggio – Roma – Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

– 5, 6, 8, 9, 12, 13 maggio – Milano – Unipol Forum (SOLD OUT)

– 15, 16, 18, 19, 21 maggio – Verona – Arena di Verona (SOLD OUT)

– 24, 25, 26, 27, 28 maggio – Roma – Palazzo dello Sport

– 30, 31 maggio – Casalecchio di Reno (BO) – Unipol Arena

Per informazioni e biglietti, è possibile visitare i siti di Ticketmaster e Ticketone.