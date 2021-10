C’è la prima tappa ufficiale del Jova Beach Party 2022: la conferma arriva dal sindaco della città coinvolta.

Il countdown è iniziato. Jovanotti aveva annunciato l’arrivo di grosse novità tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, e anche se non per sua voce le prime news sono già arrivate. Non è un segreto ormai che il cantautore sia al lavoro su un nuovo Jova Beach Party nel 2022. Un giro di concerti e feste sulle spiagge che replicherà il successo del 2021. Dopo i rumor su una possibile data finale in un aeroporto, è arrivata la conferma di una prima tappa, direttamente dal primo cittadino della città coinvolta.

Jovanotti

Jova Beach Party 2022: confermata Barletta

Stando a quanto riferito dal sindaco Cosimo Cannito, il Jova Beach Party 2022 tornerà anche nella prossima estate a Barletta. Il 55enne artista sarà di scena per due giorni nella città della provincia BAT, sulla costa adriatica della Puglia, non lontano da Bari. Spiega il primo cittaidno: “Questa mattina abbiamo deliberato il nostro pieno sostegno rispetto a due appuntamenti di grande richiamo nazionale che garantiranno visibilità, turismo e nuove economie per la nostra città. Continuiamo a lavorare per il bene della nostra amata“.

Le date di Jovanotti a Barletta

Saranno due i giorni dedicati alla tappa di Barletta della mega festa di Jovanotti. In particolare, l’artista arriverà in Puglia il 29 e il 30 luglio 2022. Lo stesso cantautore sui social ha anticipato quello che avverrà, senza però svelare troppi dettagli: “Stanotte è arrivato l’autunno nello spazio dove abbiamo portato un po’ di macchinari e strumenti per registrare. Bella sensazione fare musica a contatto con gli elementi, poi se vi va di sentire vi racconterò tutto di questo nuovo viaggio musicale“. Di seguito il post pubblicato dall’artista sui social: