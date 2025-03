JOVANOTTI: il grande ritorno live nella sua casa [Scaletta e Galleria]

Lorenzo Jovanotti è tornato sul palco con il suo spettacolare show PALAJOVA, dopo anni di attesa e preparativi. Il debutto a Pesaro ha segnato un momento di rinascita e ripartenza, con una potente scaletta che include successi storici e nuove canzoni dall’album “Il corpo umano”. La band composta da tredici musicisti straordinari ha contribuito a creare un’atmosfera unica, trasformando ogni concerti in una festa collettiva. Con 37 date sold out su 50, il pubblico ha dimostrato quanto desideri rivedere il loro artista.

La scaletta offre un viaggio attraverso i brani iconici di Jovanotti, con pezzi come “L’ombelico del mondo” e “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, e cinque nuove tracce. L’essenzialità dello spettacolo, definito come un “giardino giapponese” per la sua armonia e senza eccessi, ha permesso a Lorenzo di sprigionare la sua consueta energia. Le impressioni dei membri della “J street band” esprimono la loro emozione per aver l’opportunità di suonare con Jovanotti, ognuno dei quali comunica passione e dedizione.

Lorenzo, con il suo stile unico, combina musica, ballo e poesia, creando un’atmosfera di pura energia. I concerti non solo offrono una performance musicale, ma anche un viaggio emotivo, invitando tutti a celebrare la vita e la libertà. Tra hit e momenti intensi, il pubblico è trascinato in un’esperienza che promette di rimanere nel cuore. La tournée è già iniziata e i prossimi concerti promettono grandi emozioni.