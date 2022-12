Jovanotti, Il disco del Sole: tracklist e copertina

Jovanotti, Il disco del Sole: la tracklist e tutti i dettagli sul quindicesimo album del cantautore.

Finalmente il Sole è uscito. Nel pieno dell’inverno, a poche settimane dal Natale, Jovanotti ha pubblicato il suo album atteso per oltre due anni. S’intitola Il disco del Sole ed è il quindicesimo album della sua carriera. Un disco che, più che altro, sembra una raccolta di hit, una sorta di playlist per raccogliere e mettere insieme tutto ciò che ha pubblicato negli ultimi anni. Al suo interno troviamo infatti canzoni come I Love You Baby, La primavera e Sensibile all’estate, già ascoltati e riascoltati nel corso degli ultimi anni in radio, in streaming e sui social, accanto a canzoni inedite come Ricordati di vivere. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il disco dell’estate è il nuovo album di Jovanotti

Pubblicato da Capitol Records, Il disco del Sole è il quindicesimo album del cantautore di Cortone, arrivato a cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro sulla lunga distanza, Oh, vita!, un album uscito in una vera e propria altra era dell’umanità, in cui TikTok praticamente ancora non esisteva, e il Covid era meno di una macabra fantasia.

Il disco del Sole arriva dopo due Jova Beach Party, dopo una lunga pandemia, dopo la vittoria più importante nella vita di Teresa, l’amata figlia di Jovanotti. Insomma, si tratta del vero compendio di uno dei periodi più agrodolci della sua vita.

E tutto ciò si evidenzia in una scrittura senza fronzoli, che vive di sensazioni, come spiegato da Lorenzo: “Questo album raccoglie canzoni che sono nate in questi due anni recenti e fulminei, che hanno ribaltato parecchie consuetudini. Per dire una che riguarda me e la mia musica, non ho scritto queste canzoni perché fosser un album. Le ho scritte una alla volta per stare dentro alla musica, per tenere aperto un ponte immaginario tra il mio cuore e tutto il resto“.

La tracklist de Il disco del Sole

Oltre alle canzoni già citate, troviamo dunque dentro questo album tante canzoni mai sentite prima d’ora. Scopriamo insieme l’intera e lunghissima tracklist:

1 – Se lo senti lo sai

2 – I Love You Baby

3 – La primavera

4 – Sensibile all’estate

5 – Un amore come il nostro

6 – Tra me e te

7 – Oasi

8 – Mediterraneo (feat. Canzoniere Grecanico Salentino)

9 – Triannosauro Rex

10 – Alla salute

11 – Corpo a corpo (feat. Enzo Avitabile e Bottari)

12 – Ricordati di vivere

13 – Mariacallas

14 – Non dimenticar

15 – Border jam

16 – Everest

17 – Yalla Yalla

18 – In viaggio

19 – E si fa bello per te

20 – Allelù

21 – Il boom

Questa la copertina del disco: