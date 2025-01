Jovanotti co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo

Carlo Conti ha rivelato che i suoi due amici, Jovanotti e Gerry Scotti, saranno co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Durante un intervento al Tg1, Conti aveva accennato alla volontà di avere questi “amici storici” al suo fianco, ma non aveva potuto annunciarne i nomi. Le conferme sono arrivate dalle testate Dagospia e Il Messaggero.

Conti condurrà inizialmente da solo la serata d’apertura, ma ha mostrato ottimismo riguardo alla presenza di Scotti e Jovanotti. I due si aggiungono a una lista di altri co-conduttori già annunciati, che includono nomi noti come Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Geppi Cucciari, Mahmood, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Conti ha spiegato: “La prima sera condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici. Non posso dire i nomi, sto cercando di convincerli.” L’altra serata vedrà la partecipazione della modella Bianca Balti, seguita da Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Nella terza serata, saranno invece presenti altre donne, come Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Per la serata delle cover, Carlo sarà accompagnato da Mahmood e Geppi Cucciari, mentre per la finale appariranno Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e altre sorprese.

Jovanotti e Gerry Scotti porteranno sul palco il loro carisma e la loro esperienza, arricchendo così il già folto gruppo di co-conduttori. La presenza di questi nomi illustri promette di rendere il Festival di Sanremo 2025 un evento memorabile, in linea con la tradizione della kermesse musicale italiana, che da sempre punta su illustri personalità per intrattenere il pubblico.

La decisione di coinvolgere co-conduttori di fama è stata accolta con entusiasmo dai fan, che attendono di vedere come interagiranno insieme sul palco. L’evento si preannuncia ricco di emozioni, musica e, come sempre, tanto spettacolo. Conti, con il suo stile unico, è pronto a guidare la serata e a gestire gli ospiti in modo impeccabile, in un’occasione che celebra la musica italiana.