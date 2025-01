Jovanotti Co-conduttore a Sanremo 2025: L’Annuncio Ufficiale al Tg1

Nella prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025, Carlo Conti avrà come co-conduttore Jovanotti, il quale ritorna sul palco dopo un lungo periodo di assenza a causa di un grave incidente in bicicletta. Conti ha annunciato la presenza del noto cantante durante l’edizione serale del Tg1 del 19 gennaio, rivelando che Jovanotti sarà parte della prima serata del festival.

Jovanotti non è nuovo all’Ariston: nel 1989 partecipò come concorrente classificandosi quinto con il brano “Vasco”, mentre nel 2022 si esibì come ospite in coppia con Gianni Morandi durante la serata delle cover. L’artista sta preparando un tour nei palazzetti per promuovere il suo nuovo disco, segnando un ritorno significativo dopo quasi due anni di silenzio sulla scena musicale.

Durante l’annuncio, Conti aveva precedentemente lasciato intendere la possibilità di avere un altro co-conduttore nella prima serata, alimentando speculazioni tra i fan. Tra i nomi che circolavano vi erano Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, ma la rivelazione di Jovanotti ha colto molti di sorpresa.

In aggiunta, il sito Dagospia ha riportato un’indiscrezione riguardo la possibile partecipazione di Gerry Scotti, volto noto delle reti Mediaset, come altro co-conduttore. Se confermato, sarebbe un’ulteriore mossa strategica da parte di Conti, che in passato ha già coinvolto figure prominenti delle reti concorrenti, come Maria De Filippi nel 2017. La presenza di Scotti porterebbe a dodici il numero totale di co-conduttori coinvolti nelle varie serate del festival.

Le aspettative sono alte, soprattutto riguardo alla serata dedicata ai duetti, un’iniziativa che, secondo rumors, potrebbe incontrare delle difficoltà per quanto riguarda gli abbinamenti e la scelta dei brani. Conti esprime ottimismo, sperando di coinvolgere vecchi amici e collaboratori nel corso della manifestazione, nonostante le incertezze iniziali. Il festival continua a mantenere la sua tradizione di grande spettacolo e la presenza di artisti di spicco contribuisce a rendere l’evento un momento molto atteso per il panorama musicale italiano.