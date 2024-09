JOVANOTTI: Cinque Nuovi Concerti e Dodici Sold Out al PalaJova [Info e Biglietti]

Cinque nuove date sono state aggiunte per il tour di Jova al PalaJova nel 2025, che tocca diverse città italiane: Torino, Roma e Milano. Queste nuove date seguono un enorme successo con ben 12 concerti già sold out. Tra le location dei concerti ci sono Milano (Unipol Forum il 11-12-14-15 marzo), Firenze (Mandela Forum il 22-23 marzo), Bologna (Unipol Arena il 5 aprile), Torino (Inalpi Arena il 12 aprile) e Roma (Palasport il 22-23-25-26 aprile).

Ogni spettacolo avrà come apertura Axell, un giovane artista senegalese classe 2000, facente parte del roster della Sto Records dal 2021, noto nel panorama musicale urban. Dopo la pubblicazione di diversi singoli sulle piattaforme digitali, ha recentemente rilasciato il suo primo EP intitolato “Energy Kill Dem” nel luglio del 2024.

Le nuove date per il tour includono:

– Pesaro presso Vitrifrigo Arena il 4-5 e 7 marzo 2025

– Milano presso Unipol Forum il 17-18 marzo e successivamente il 5-6 maggio 2025, dove già ci sono concerti sold out.

– Zurigo presso Hallenstadion il 20 marzo 2025

– Firenze il 25-26-28-29 marzo 2025, anch’essi già sold out.

– Bologna il 3 aprile, con altri concerti sold out il 5 e il 6 aprile.

– Torino il 9-10 aprile e un’altra data nuova il 13 aprile, mentre il 12 aprile è già sold out.

– Infine, Roma ospiterà concerti il 28 e 29 aprile 2025, dopo un mese già con date sold out.

Per chi fosse interessato, i biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone. Inoltre, Jovanotti e il suo team sono attivi sui social e sul web, con aggiornamenti sulla sua musica e sul tour. Potete seguirlo su Instagram, Facebook e sul sito ufficiale. La popolarità di Jova continua a crescere, portando la sua musica in molte città diverse, confermando la sua affermazione nella scena musicale italiana.