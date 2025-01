JOVANOTTI al No Borders Music Festival 2025: Un Concerto Dedicato ai Ciclisti

Il 26 luglio 2025, Lorenzo Jovanotti celebrerà il suo trentesimo anniversario di carriera con un concerto speciale al No Borders Music Festival, che si svolgerà nei Laghi di Fusine a Tarvisio (UD). Questo evento sarà il primo concerto esclusivamente riservato a 5000 ciclisti, in linea con la filosofia ecologica del festival. Solo coloro che arriveranno in bicicletta potranno accedere, con percorsi adattati a vari livelli di preparazione, mentre auto, moto e pedoni non avranno accesso.

L’evento segna anche un ritorno di Jovanotti in Friuli Venezia Giulia, area che ha visto il debutto del Jova Beach Party nel 2019 e ha ospitato le riprese del videoclip di “Montecristo”, simbolo della sua rinascita artistica. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e punta a promuovere il turismo locale, specialmente in vista di Nova Gorica-Gorizia, Capitale europea della Cultura 2025.

Per partecipare al concerto, sarà necessaria la registrazione tramite i canali ufficiali del No Borders Music Festival. Gli spettatori potranno scegliere tra diversi percorsi ciclistici. Maggiori informazioni saranno fornite sul sito nobordersmusicfestival.com e sui profili social ufficiali dell’evento.

Il 31 gennaio 2025 uscirà il nuovo album di Jovanotti intitolato “Il corpo umano”. Inoltre, il cantante partirà a marzo per il tour PalaJova, che toccherà numerose città italiane. Il tour inizia il 4 marzo a Pesaro, con varie date già sold out, e prevede tappe a Milano, Firenze, Torino, Roma e Verona.

Le date include vendite esaurite in vari luoghi, come l’Unipol Forum di Milano e l’Arena di Verona. I fan possono acquistare i biglietti tramite Ticketmaster e Ticketone. Le informazioni sulle date e sui biglietti sono disponibili anche attraverso il profilo Instagram ufficiale di Jovanotti e altre piattaforme social.

L’evento non sarà solo un concerto, ma un’esperienza che combina natura, cultura e la musica di Jovanotti, creando un collegamento profondo con il paesaggio e la comunità locale.