Il mese scorso Joshua Bassett ha fatto un mezzo coming out dichiarando di avere una cotta per Harry Styles: “Certo che mi piace. Credo che questo valga come il mio video di coming out, giusto?“. Molti fan però pensavano scherzasse e una portavoce ha ridimensionato le dichiarazioni fatte dall’attore. In realtà Joshua non scherzava affatto, infatti in una nuova intervista rilasciata a GQ ha rivelato di far parte della comunità LGBTQ.

Felice di vedere che i vip della nuova generazione si fanno molti meno problemi ad uscire allo scoperto, aiutando così anche i ragazzini LGBTQ che non sono famosi a non sentirsi diversi o sbagliati.

.@JoshuaTBassett confirms to @GQMagazine that he is queer and was not joking when he came out during an interview from May: “I wasn’t joking… I’m happy to be a part of the LGBTQ+ community because they embrace all. Don’t let anyone tell you love isn’t love.” pic.twitter.com/6uqu3jrAqx — Pop Crave (@PopCrave) June 24, 2021

Joshua Bassett confirms he is queer in new interview with GQ Magazine. ♥️ pic.twitter.com/lsfVogdTF3 — Pop Base (@PopBase) June 24, 2021

#HSMTMTS star Joshua Bassett clarifies his coming out video was sincere: “I stood behind every word that I said. Even if there are consequences, I would much rather deal with consequences and live my truth than live in fear. I’m happy to be a part of the LGBTQ+ community.” pic.twitter.com/U7SS78sWrB — Film Updates (@FilmUpdates) June 24, 2021

“Quello era il mio coming out, sul serio”, Joshua Bassett.