A sorpresa Joshua Basset ha fatto una sorta di coming out. L’attore durante una recente intervista ha ammesso di avere una specie cotta per Harry Styles: “Voglio dire, chi è che pensa che Harry Styles non sia cool? E poi è così bello, boh immagino questo valga come il mio coming out?”

Joshua Bassett comes out as queer in new interview where he compliments Harry Styles:

“Who doesn’t think Harry Styles is cool? Also he’s hot, you know… This is also my coming out video I guess.”

