Josh Popper, ecco chi è il nuovo fidanzato 29enne di Madonna

Morto un Papa se ne fa un altro e Madonna dopo la fine della relazione con il 23enne Andrew Darnell, ha già trovato un nuovo compagno. La regina del pop lo scorso gennaio è apparsa sul profilo Instagram di Josh Popper, istruttore di boxe, che ha allenato uno dei figli della star nella palestra Bredwinners di New York City. In questi giorni il Daily Mail ha rivelato in esclusiva che la cantante di Rebel Heart avrebbe una storia con il 29enne. Contattato dal noto magazine britannico Josh si è rifiutato di commentare la notizia della sua relazione con la Ciccone.

In ogni caso Madonna se li sceglie davvero bene…



Josh Popper e Madonna sono una coppia: la notizia del Daily Mail.

“La cantante è stata vista coccolare il suo nuovo partner e tra i due c’è davvero del tenero. Le nostre fonti affidabili ci dicono che queste dimostrazioni d’affetto non sono quelle tra due amici. Infatti ci hanno confermato che Madonna e Josh Popper si sono visti romanticamente. Il ragazzo vendeva assicurazioni sulla vita prima di aprire la palestra Bredwinners nel Flatiron District di Manhattan quasi tre anni fa. Secondo una fonte, Popper, che è cresciuto nel sud del New Jersey, ha anche insegnato a boxare a uno dei sei figli di Madge. Né Popper né Madonna hanno parlato pubblicamente della loro storia d’amore, condividendo solo foto sui social media in palestra insieme. In privato però non si fanno problemi a stare insieme anche davanti agli amici e presto verranno allo scoperto vivendo la relazione alla luce del sole. Quando è stato contattato da noi del DailyMail.com, Popper ha rifiutato di confermare o smentire la sua relazione. Non ci ha voluto parlare della storia con l’icona del pop che ha 36 anni più di lui”.