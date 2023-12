Josh, il fratello di Greta attacca Mirko e poi cancella: “Tiro fuori cose che so”

Ieri sera al Grande Fratello c’è stato un botta e risposta tra la madre di Greta Rossetti e Mirko. Questo perché nelle settimane scorse la signora Marcella e il figlio Josh Carter Rossetti in più occasioni hanno commentato il percorso di Greta e la sua rottura con Mirko Brunetti. E proprio l’ex gieffino durante la discussione con l’ex suocera ha lanciato una frecciatina non da poco: “L’altra volta ho detto che mi dispiaceva per Greta e oggi lo ripeto, mi dispiace per Greta“.

Da casa Josh ha pubblicato una storia Instagram in cui si è detto pronto a rivelare delle cose che sa: “In tv c’è chi si sente forte. Le persone in televisione si possono anche sentire forti, ma… Quasi, quasi, mo tiro fuori un po’ di cose che so. Così almeno qualcuno inizia a tacere“.

Peccato che poco dopo il ragazzo abbia cancellato tutto: “Il video che ho fatto è stato un piccolo sfogo ma ho deciso di rimuoverlo poiché il volere di mia sorella è ben altro, detto questo

Pace e amore e buon percorso vita mia“.

Infatti proprio Greta poche ore prima al GF aveva detto: “Chiedo a tutti, alla mia famiglia, a Mirko, ai miei cari, di non litigare e di lasciarmi fare questo percorso. Vi prego non discutete tra di voi perché non amo queste situazioni”.

lui ha recepito perfettamente il messaggio della sorella, veramente povera greta pic.twitter.com/huaBNBut7W — 🐘 (@xbrsmile) December 24, 2023

Josh Carter Rossetti: “Ho degli assi nella manica”.

Anche a Turchesando Carter aveva lasciato intendere di sapere qualcosa su Mirko: “Morto un papa se ne fa un altro. Se Mirko mi ha deluso? Non mi esprimo. Non è che non merita un commento è che per quanto mi riguarda è meglio non esprimermi. Lui sa le cose e basta. Se quando ha detto ‘che Greta deve essere sé stessa e non assecondare nessuno’ si riferiva a mia madre? Spero per lui di no. Io sono stato zitto fino ad oggi. Ma se è così allora tiro fuori gli assi che ho nella manica. Greta ha sempre fatto quello che voleva e nessuno della famiglia la spinge a fare nulla. Come mai non faccio nulla? Che devo fare? Mica posso tirare uno schiaffo a Mirko. Gli assi nella manica? Quando sarà il momento li tirerò fuori di sicuro“.

Scopriremo mai queste cose che sa e questi assi nella manica?