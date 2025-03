José Sebastiani: Passione per il Calcio e Responsabilità, il Video Diventa Virale

José Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, ha condiviso un video virale in cui parla della sua giornata di “riposo”. Nonostante si tratti di un giorno libero, il portiere dell’Under 16 dell’Udinese si dedica comunque alla sua passione per il calcio e ai suoi doveri scolastici. La giornata inizia con la cura dei capelli, seguita da una colazione sana a base di toast con miele, mandorle e banana, per avere energia. Dopo aver organizzato i compiti per la scuola, José guarda gli highlights delle partite di Serie A e si allena in palestra.

A pranzo, consuma un’insalata nella mensa del club, consapevole dell’importanza di mantenersi leggero in vista dell’imminente partita. Dopo il pranzo, si reca con i compagni di classe al Bluenergy Stadium per assistere alla partita dell’Udinese contro il Verona, che purtroppo termina con una sconfitta per la sua squadra. Dopo aver elaborato la delusione, José trascorre il pomeriggio con amici tra shopping e una cena, dove festeggia un compleanno fittizio di un compagno.

Le reazioni dei genitori sono affettuose; Giovanna ha espresso il suo orgoglio con tre cuori, mentre Amadeus ha dato quattro cuori e delle emoticon che rappresentano forza. José, pur avendo fatto apparizioni in TV durante il Festival di Sanremo, non intende seguire le orme dei genitori, concentrandosi invece sui suoi sogni nel mondo del calcio professionistico. Si è trasferito nel capoluogo friulano dopo aver giocato nella Primavera dell’Inter.