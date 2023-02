Josè, chi è il figlio di Amadeus che lo ha aiutato a scegliere i Big i Sanremo

Si chiama Josè Sebastiani il figlio di Amadeus che lo ha aiutato – in maniera indiretta – nello scegliere la rosa dei big che hanno gareggiato al Festival di Sanremo. A dichiararlo è stato proprio il conduttore ospite a Porta A Porta da Bruno Vespa.

“Quest’anno mi sono arrivate 1200 canzoni per i giovani e 500 per i big e le ho ascoltate tutte. Anche più volte l’una. Le ascolto ovunque: in casa, in albergo, in macchina. Quelle definitive generalmente le scelgo in macchina, mi faccio la tratta Milano – Roma, Roma – Milano e le ascolto.

Mi immedesimo in un ascoltatore che dopo Sanremo accende la radio e ascolta la musica. Se la canzone mi conquista e la rimando indietro significa che è giusta, se invece mentre l’ascolto mi distraggo significa che c’è qualcosa che non va. Consumo molta benzina ma ne vale la pena”.