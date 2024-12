Jorginho ha tradito Catherine Harding? L’irruzione a casa di Vanessa Sandora e il faccia a faccia con la presunta amante

Jorge Luiz Frello Filho, conosciuto come Jorginho, è nuovamente al centro del gossip a causa delle accuse di infedeltà da parte della sua fidanzata Catherine Harding, con la quale ha condiviso quattro anni di relazione. Harding, famosa come cantante britannica e nota per le sue partecipazioni a reality show, ha temuto un tradimento e ha deciso di compiere un’irruzione notturna nella casa di Vanessa Sandora, la presunta amante 39enne di Jorginho.

La relazione tra Jorginho e Catherine sembrava consolidata, soprattutto dopo la nascita del loro primo figlio Jax, avvenuta tre anni fa, e si parlava di matrimonio imminente. Tuttavia, la situazione è cambiata, e Harding ha iniziato a sospettare infedeltà da parte del calciatore dell’Arsenal.

L’irruzione di Harding ha sorpreso Vanessa Sandora, che ha descritto l’incontro come spaventoso. La donna ha rivelato di aver trovato Harding nella sua casa senza preavviso, mentre quest’ultima le ha dichiarato di essere la compagna di Jorginho. Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, ci sarebbero stati incontri tra Jorginho e Sandora risalenti a circa tre anni fa, e Sandora ha confermato che le due donne hanno avuto una conversazione su questi eventi: “Ho pensato che meritasse di conoscere i fatti”, ha dichiarato.

Sebbene la storia tra Jorginho e Sandora sia finita da tempo, l’ex amante del calciatore ha rivelato che lui continua a scriverle. Jorginho viene descritto come un “traditore seriale”, con precedenti infedeltà emerse negli anni. Nel 2020, emerse una relazione con la traduttrice del Chelsea, Elisa Scalcon, portata alla luce dall’ex fidanzato di lei. In seguito, Jorginho è stato coinvolto in una relazione extraconjugale con la showgirl Paola Saulino, un tradimento scoperto da Harding che ha reagito come in questa occasione, affrontando direttamente l’altra donna, la quale ha condiviso minacce ricevute sui social.

La situazione di Jorginho e Catherine Harding continua a destare interesse per il pubblico e i media, contribuendo a mantenere vivo il gossip attorno alle loro vite personali.