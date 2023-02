Jore confessa i veri motivi per cui ha lasciato Amici

Dopo giorni di dubbi e crisi la scorsa settimana Jore ha deciso di abbandonare Amici. Durante un daytime abbiamo visto il cantante lasciare la casetta ed è apparso il messaggio: “Oggi purtroppo Jore ha abbandonato la scuola di Amici per motivi personali“. Dagli sfoghi avuti con i suoi compagni si intuiva che le motivazioni avevano a che fare con un blocco: “Vorrei dare di più, ma non ci riesco è come se non riuscissi ad esternare. Dovrò lavorare su me stesso, questa settimana ci proverò, ma poi dopo? Sento come se non riuscissi a buttare fuori quello che ho dentro e non mi fa stare benissimo. Adesso non so nemmeno dire se sto male o bene. Avrei bisogno di tempo e qui non c’è“.

La timidezza non è un difetto e chi ti ha fatto pensare questo non capisce un cazzo. Sei un grande talento, grazie per averci dato la dolcezza che quest’anno mancava. Adesso è il momento di splendere basta pare perché tu vali #amici22 #jore pic.twitter.com/RlH2EOFOdx

“Speravo che questo momento arrivasse il più tardi possibile ma il mio percorso ad Amici purtroppo termina qui. Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare fin dall’inizio. Purtroppo non ci sono riuscito. Non solo questi problemi non mi hanno permesso di essere totalmente sereno e concentrato ma hanno cominciato a creare in me un malessere fisico che mi ha portato a non essere nelle condizioni di poter fare quello che amo di più, cantare.

Abbraccio virtualmente tutti i ragazzi che proseguono questo percorso… sono nate delle bellissime amicizie, continuerò a seguirvi e a tifare per voi. Voglio ringraziare Amici tutte le persone che nei vari ruoli ho avuto modo di conoscere, ringrazio in modo particolare Maria per avermi dato questa splendida opportunità, per avermi sostenuto e capito. Grazie a Rudy Zerbi per aver creduto in me e cercato di stimolarmi a dare il meglio, a non aver paura di mostrare me stesso senza barriere o muri da abbattere. Ci proverò con tutta la forza che ho. Mi dispiace, di tutto e tanto. Vi voglio bene”.