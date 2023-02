Jore abbandona Amici: i motivi del suo addio alla scuola

La notizia era nell’aria da giorni e alla fine abbiamo avuto la conferma, Jore ha lasciato la scuola di Amici di Maria. Qualche giorno fa c’è stata una gara di creatività su TikTok in cui sono stati coinvolti anche i cantanti e tra loro mancava il profilo del ventenne.

Alla fine del daytime di oggi è apparsa la scritta: “Purtroppo Jore ha deciso di abbandonare la scuola di Amici per motivi personali“. Subito dopo abbiamo visto il cantante salutare e abbracciare tutti i suoi compagni e poi abbandonare la casetta, senza però fornire altre spiegazioni sul suo addio. Sappiamo però per certo che non si tratta di qualcosa che ha a che fare con il suo professore, i motivi riguardano solo il cantante, che ha preso in autonomia la sua decisione.

Dopo essere stato bacchettato da Rudy Zerbi il cantante ha esternato ai suoi compagni alcuni problemi. Queste potrebbero essere in parte le ragioni per cui Jore ha deciso di lasciare la scuola mariana.

“Riconosco che per quello che ho dentro potrei dare molto di più, ma non riesco mai a darlo. Come se avessi un blocco. In questo momento non riesco nemmeno a capire come mi sento, se sto male o sto bene, non lo so davvero. In ogni cosa mi sento così. Però non mi sento di buttarmi troppo giù. Se va così amen. Vediamo cosa succede. Come sto adesso? Sarà dura questa settimana e dovrò lavorare sodo. Però non so come sto. Mi posso impegnare questa settimana, ma dopo? Forse per me ci vorrà più tempo. Io non riesco a buttare fuori il mondo che ho dentro. Come se avessi un blocco o comunque necessità di avere più tempo che qui non c’è. Adesso la mia difficoltà è esternare e tirare fuori. E comprendo, lo so benissimo”.