Joost Klein squalificato da Eurovision? Ecco cosa avrebbe fatto

Joost Klein, cantante che rappresenta i Paesi Bassi agli Eurovision Song Contest 2024, rischia di essere squalificato? Secondo la rete televisiva svedese che trasmette lo show, la SVT, il rischio c’è. Questo perché stando a quanto scritto sul loro portale: “Secondo le informazioni di SVT, c’è stato uno scontro fisico tra l’artista e un fotografo“.

Questo sarebbe avvenuto subito dopo la seconda semifinale che ha visto Joost Klein esibirsi (e conquistare la finale) con il brano Europapa.

Secondo alcune indiscrezioni le indagini sul cantante sarebbero partite subito dopo la fine della puntata. “Stiamo attualmente indagando su un incidente che ci è stato segnalato e che ha coinvolto l’artista olandese. Non proverà fino a nuovo avviso. Non abbiamo ulteriori commenti al riguardo e aggiorneremo la situazione quando si presenterà l’occasione“. Ha affermato un portavoce dell’EBU.

Joost Klein ha davvero menato un fotografo? Se sì, perché?

🇸🇪 According to information by Swedish broadcaster SVT, there has been a physical confrontation between Joost Klein and a photographer.

More: https://t.co/jFmgn5r2AD https://t.co/bK8HcC7Rt3

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 10, 2024