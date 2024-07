Jony Ive ricorda i tempi duri di Apple: “si stava avvicinando all’irrilevanza”

La fine dell’era Jony Ive di Apple risale ormai a diversi anni fa, ma questo non significa che il designer abbia smesso di far parlare di sé. Questa volta non si fa riferimento a un suo nuovo lavoro, bensì a delle dichiarazioni riguardanti i tempi duri di Apple.

Come riportato anche da 9to5Mac e Wccftech, nel corso della puntata del 2 luglio 2024 del podcast Life in Seven Songs (disponibile su Apple Podcast), Ive si è soffermato in modo importante sulla sua permanenza in Apple. Più precisamente, l’ex capo del team design dell’azienda ha ricordato il periodo precedente al ritorno di Steve Jobs.

“In quel momento Apple stava morendo“, afferma Ive senza mezzi termini. “La straordinaria azienda che mi aveva portato a trasferirmi dall’altra parte del mondo si stava lentamente avvicinando all’irrilevanza. Eppure, a mio avviso, Apple è sempre stata una delle aziende più rilevanti, innovative e straordinarie del pianeta. […] È stato un momento molto, molto difficile. Questo si è manifestato in tanti modi. Certamente sentivo la mancanza di Londra, degli amici e della mia famiglia“.

Quando Steve Jobs è tornato a guidare Apple, però, le cose sono cambiate. “Sono rimasto stupito dal fatto che abbia avuto la pazienza, la curiosità e l’interesse per venire a incontrarci. Passava molto tempo anche semplicemente a guardare il lavoro che stavamo facendo. […] Era una cosa mai successa prima, ma neanche dopo“. Ive individua, insomma, nella figura di Jobs una chiave fondamentale per la “rinascita” dell’azienda dopo quel periodo.

Per il resto, gli appassionati di tecnologia ora sono in attesa di saperne di più sui frutti della collaborazione tra Jony Ive e OpenAI.