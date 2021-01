La colonna sonora del film su Lady D sarà composta da Jonny Greenwood, polistrumentista dei Radiohead.

Sarà Jonny Greenwood dei Radiohead a firmare la colonna sonora dell’attesissimo nuovo film dedicato alla storia di Lady D. Il lungometraggio diretto dal regista cileno Pablo Larrain, intitolato Spencer, racconterà un episodio cruciale della Principessa di Galles, Diana Spencer, scomparsa il 31 agosto 1997 per un incidente stradale a Parigi a soli 36 anni.

Jonny Greenwood: sua la colonna sonora di Spencer

Come riferito dalla testata The Film Stage sarà dunque Jonny Greenwood ad avere l’onore di comporre la soundtrack del film con protagonista la 30enne Kristen Stewart, attirce famosa in tutto il mondo per aver interpretato Bella Swan nella saga di Twilight.

Non sarà ovviamente la prima colonna sonora per il polistrumentista britannico dei Radiohead. Negli ultimi anni ha composto il commento sonoro di quattro film importanti del regista Paul Thomas Anderson, tra cui nel 2017 Phantom Thread. Una colonna sonora che ha ottenuto una nomination agli Oscar 2018.

Di seguito una composizione tratta proprio da questa soundtrack:

Di cosa parla Spencer, il film su Lady D

Il nuovo film dedicato all’indimenticata Lady D sarà incentrato un su un fine settimana natalizio nel dicembre 1991. Un Natale diverso, con il matrimonio di Diana e Carlo d’Inghilterra ormai agli sgoccioli (i due si lasceranno nel 1992).

Racconta Kristen Stewart al riguardo: “Spencer è un tuffo nell’immaginario emotivo di chi fosse Diana in un punto di svolta cruciale nella sua vita. È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che ha inizio con il suo nome, Spencer. Per lei è uno sforzo straziante tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei“.