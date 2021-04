Jonathan Kashanian ormai non appare in tv senza i suoi amatissimi cappelli. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Vero il vincitore del GF ha svelato perché copre sempre il capo.

“A volte mi sento un po’ svestito, visto che ho rasato i capelli, ma indosso il cappello perché sono sempre alla ricerca di un’eleganza perduta e quando la ritrovo in una donna, in un uomo o in un bambino per strada, mi fermo e glielo dico. – riporta blogtivvu.com – Lo stile per me è associato all’eleganza. Non mi piacciono la volgarità e l’ostentazione. Poi anche io sono stato adolescente e stravagante. Ma oggi, a 40 anni, prediligo l’eleganza”.

I cappelli di Jonathan Kashanian sono bellissimi, ma anche con la rasata in mostra secondo me sta bene.

Non solo cappelli, Jonathan Kashanian il mese scorso ha confessato di aver provato qualcosa per Bianca Atzei.

“Mi batte un po’ il cuore e ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me. Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, però ti dico di sì. Vuoi sapere se sono ancora innamorato? Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Se mi batte ancora il cuore è perché era vero. È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”.

“Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, è amore?” pic.twitter.com/l9zF35j4hs — Gianluigi (@Giangiology) May 21, 2018

Bianca Atzei e Jonathan si fanno una foto, mentre fingono di dormire 😂#Gossip pic.twitter.com/yGHOawOpRg — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) August 19, 2018

Se Jonathan Kashanian e Bianca Atzei davvero stanno insieme io non avrò più alcuna certezza. — [Righetto] (@Ri_Ghetto) May 20, 2018

Sicuramente meglio che con le fasce e i ricci alla Scanu.