Jonathan Kashanian e Bianca Atzei hanno fatto l’Isola dei Famosi nel 2018 e nei mesi successivi al reality sono stati paparazzati spesso insieme. L’ex naufrago ha lasciato intendere più volte che tra lui e la cantante ci fosse un legame speciale (scatenando qualche perplessità sui social). In questi giorni a Detto Fatto, Jonathan ha confermato di aver avuto una storia con Bianca, pur non facendo il suo nome.

“Mi batte un po’ il cuore e ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me. Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, però ti dico di sì. Vuoi sapere se sono ancora innamorato? Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Se mi batte ancora il cuore è perché era vero. È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”.

Chi sarà questa nuova B? Bruna? Barbara? Beatrice? Benedetta?

Jonathan a Bianca: “Sei una persona che rispetto tantissimo perché dai tanta vicinanza senza chiedere nulla in cambio. Non mi hai mai parlato di gioco, di strategie, lasci assoluta libertà. Con te mi sento al sicuro” ❤ #isola pic.twitter.com/cTqx5ByDVM

“Se sono etero? Ma ancora dopo anni Piero? Ma dai. La foto con Bianca Atzei? Ma dove l’hai trovata questa foto? Se possiamo dire se sono etero? Posso dire una frase, Bianca Atzei è tutto fuorché superflua. Chi deve capire capirà. Io non ho dato nessuna informazione. Ho solo parlato di una persona che a me sta molto a cuore, con la quale ho passato gli ultimi mesi della mia vita. Lei è una persona per me molto speciale.

Io in questi 15 anni non ho mai parlato della mia vita privata e del mio cuore. Adesso post Isola, vi devo dire, sì, io provo un affetto speciale e un bisogno di stare vicino a Bianca. Bisogna dare un titolo a questa cosa? No. Come dobbiamo chiamarlo? Devo chiamarlo amore con la A maiuscola? Bisogno uno dell’altra? Io me lo sto godendo”.