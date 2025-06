Jonathan David: il talento canadese pronto a brillare in Serie A

Jonathan David si appresta a vivere un’estate cruciale per la sua carriera, cercando un nuovo club che possa offrirgli ambizioni e opportunità per crescere a 25 anni. Già vincitore di un campionato francese con il Lilla nel 2021 e di una Supercoppa l’anno successivo, il canadese è alla ricerca di sfide ancora più significative.

La sua attitudine calma lo porta a valutare ogni proposta con attenzione, sottolineando l’importanza di unirsi a una squadra competitiva con un progetto solido. Recentemente ha espresso interesse per la Juventus, dove potrebbe essere il sostituto di Vlahovic e formare una coppia con Kolo Muani.

I numeri parlano a suo favore: ha realizzato 109 gol in 232 partite con il Lilla, fra cui 16 reti nell’ultima stagione di Ligue1 e un significativo contributo di 25 gol e 12 assist complessivi. Il confronto con Vlahovic mostra come David abbia avuto più presenze e una maggiore produttività rispetto all’attaccante serbo, dando un’idea chiara del suo potenziale impatto nel campionato italiano.

Versatile come punta e in grado di giocare anche come trequartista, ha dimostrato di sapersi adattare a diversi ruoli in campo. La Juventus continua a sondare il terreno, mentre David riflette su questa opportunità entusiasmante, consapevole del prestigio che comporterebbe un trasferimento in un club di tale calibro.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.gazzetta.it