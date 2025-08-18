32 C
Jonathan David, il nuovo talento della Juventus in crescita

Da StraNotizie
Jonathan David ha finalmente segnato il suo primo gol con la Juventus, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. Il centravanti, numero 30 della squadra, si trova ora a dover gestire una responsabilità importante nel gioco della squadra. Tuttavia, la sua prestazione in campo ha evidenziato alcuni limiti: su sette duelli, ha vinto solo due volte, un dato che preoccupa in vista di future partite contro avversari fisici. Il tecnico Igor Tudor non si è sorpreso da questa situazione, ma la sta tenendo in considerazione nelle sue valutazioni sul gruppo.

Tudor ha anche parlato della necessità per David di adattarsi al gioco in un contesto come quello dell’Atalanta, dove i duelli fisici sono cruciali. Ha notato che David si è dato da fare molto, mostrando un’intensità maggiore rispetto a quanto facesse in Francia. Nonostante le difficoltà, il giocatore ha già dimostrato di avere potenziale e duttilità, potendo essere utilizzato in diverse posizioni all’interno del tridente offensivo.

In vista della prossima partita contro il Parma, Tudor prevede di schierare David come punta centrale, un ruolo che potrebbe avvantaggiare il gioco di squadra. Il gol del canadese è stato un momento importante per i suoi tifosi, testimoniando la sua abilità di andare a segno in modo istintivo. La Juventus, intanto, sta attendendo il via libera dal PSG per completare l’acquisto di Kolo Muani, un giocatore che potrebbe aumentare la flessibilità e la mobilità dell’attacco bianconero.

