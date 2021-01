Bridgerton è la serie Netflix del momento, tutti ne parlano, in molti la amano, ma a me purtroppo non sta piacendo granché. Una delle cose che salvo di questo titolo (a parte i costumi e Regé-Jean Page) è Anthony, Jonathan Bailey. L’attore britannico in un’intervista rilasciata ad Attitude ha parlato del suo coming out, di come per lui sia stato naturale aprirsi e non nascondere il suo orientamento ai suoi cari. Questo però gli ha portato qualche ostacolo nel suo mondo, visto che molti colleghi omosessuali continuavano a dirgli di non svelare la sua sessualità anche al pubblico.

“Le conversazioni più conservatrici che ho avuto su di me che sono onesto sulla mia sessualità le ho avute con altri uomini gay che lavorano nel mio settore. Mi dicevano cose assurde come ‘oh no, non puoi fare coming out, non dovresti davvero farlo pubblicamente’. C’è un papabile senso di vergogna in molti ragazzi omosessuali di questo ambiente. Il problema è anche degli studios. C’è anche comprensione eteronormativa ed eterosessuale della sessualità. Vogliono che tu sia gay, ma non troppo gay“.

Bailey parla del settore dello spettacolo, ma le sue parole in realtà valgono – purtroppo – per moltissimi posti di lavoro e ambienti. Quindi al contrario di quello che dicono i colleghi di Jonathan (e moltissimi vip repressi italiani) fate coming out se potete, perché solo così cambieremo le cose.

Jonathan Bailey sugli attori etero che interpretano ruoli gay.

“Penso che non dovrebbe affatto importare quale personaggio interpretino le persone, ma ovviamente c’è una narrazione molto chiara, che vede gli uomini apertamente gay avere pochi ruoli principali. Inoltre, c’è un motivo per cui i personaggi gay sono così interessanti. Perché proprio come le donne di Bridgerton, ci sono molti ostacoli da dover superare, che rendono ancora più forti i personaggi gay. Quindi il fatto che molti uomini eterosessuali abbiano continuato a interpretare ruoli gay iconici e ad essere lodati per questo è fantastico, è fantastico che quella storia venga raccontata. Ma non sarebbe fantastico vedere uomini gay interpretare la propria esperienza?”

