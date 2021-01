Jonathan Bailey è uno dei protagonisti della nuova serie di Netflix, Bridgerton, dove interpreta il fratello maggiore Anthony Bridgerton.

Da sempre apertamente gay, Jonathan Bailey via Harper’s Bazaar UK ha svelato chi è stato il primo maschio ad avergli fatto battere il cuore. Una celebrity crush in piena regola.

Il Principe Eric ha fatto battere il cuore a molti di noi, lo so per certo.

Qualche giorno fa, l’attore ha rilasciato una lunga intervista anche al magazine Attitude, dove ha parlato di omosessualità nel mondo del cinema e delle serie tv.

“Le conversazioni più conservatrici che ho avuto su di me che sono onesto sulla mia sessualità le ho avute con altri uomini gay che lavorano nel mio settore. Mi dicevano cose assurde come ‘oh no, non puoi fare coming out, non dovresti davvero farlo pubblicamente’. C’è un papabile senso di vergogna in molti ragazzi omosessuali di questo ambiente. Il problema è anche degli studios. C’è anche comprensione eteronormativa ed eterosessuale della sessualità. Vogliono che tu sia gay, ma non troppo gay“.