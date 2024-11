Jonathan Bailey alla premiere di Wicked con una foto molto particolare di lui

Durante la premiere di Wicked in Messico, Jonathan Bailey ha interagito con i fan, firmando autografi e posando con loro. Un fan ha consegnato all’attore un cartellone con foto da autografare, in particolare una scena intima della serie Fellow Travellers, dove Bailey assiste i piedi di Matt Bomer. La reazione di Bailey, che ha firmato il cartellone senza mostrare imbarazzo, ha catturato l’attenzione e il video dell’evento è diventato virale.

In precedenti interviste, Bailey ha parlato di quella scena, affermando che non lo ha intimidito. Ha descritto la scrittura come estremamente precisa e ha visto la scena come un’opportunità per esplorare la passione e il potere. Ha sottolineato che il rapporto tra i suoi personaggi, Hawk e Tim, era rappresentato sulla base di una forte chimica e di un’intensa esperienza sensoriale. Durante le riprese, ha anche scherzato sul fatto che tra una ripresa e l’altra, i piedi di Matt venivano sempre lavati.

Bailey ha descritto Fellow Travellers come un progetto speciale, evidenziando che non si tratta solo di una storia d’amore tra uomini, ma anche di come le minoranze siano state oppresse dal governo. Ha ricevuto numerose offerte dopo il successo di Bridgerton, ma ha scelto questa serie perché desiderava raccontare una storia d’amore gay in modo autentico e ben sviluppato. Ha espresso la sua soddisfazione per il progetto, sottolineando che Fellow Travellers affronta tematiche significative e rende visibile una rappresentazione queer dettagliata.

L’attore ha parlato anche dell’importanza della rappresentazione e del contesto storico degli anni ’50. Ha fatto notare che molte persone oggi guardano l’ambientazione della serie e si rendono conto di quanto fosse difficile per le persone LGBTQ+ all’epoca. Ha commentato che, sebbene siamo privilegiati in Occidente, molte persone nel mondo affrontano situazioni simili di oppressione, rendendo la narrazione di Fellow Travellers estremamente rilevante. Inoltre, la gioia di ricevere messaggi positivi dai fan dimostra l’impatto che la serie ha avuto sulla comunità. Bailey ha concluso affermando quanto fosse bello far parte di un progetto così significativo.