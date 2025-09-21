28.3 C
Jonas Pepe pronto al Grande Fratello: tutto sul concorrente romano

Da StraNotizie
Jonas Pepe pronto al Grande Fratello: tutto sul concorrente romano

In attesa della nuova edizione del Grande Fratello, che sarà condotto da Simona Ventura, conosciamo meglio uno dei concorrenti, Jonas Pepe.

Jonas Pepe, il cui vero nome è Matteo Pepe, è nato sotto il segno del Leone e ha 24 anni. Vive a Roma, dove sta studiando Scienze Politiche all’università e frequenta un corso di recitazione alla Act school Nicola Donno. Oltre agli studi, lavora come modello, collaborando con marchi come Guess, Errea e As Roma.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @ilfumatteopepe, dove conta circa 2.000 follower. Nella sua biografia, Matteo si presenta con la frase “My name is Matteo but I feel Jonas” e invita a visitare il suo portfolio. Tra i suoi hobby ci sono lettura, scrittura, viaggi e fitness. Ha anche avuto esperienze nel campo della recitazione, apparendo nello spot Enel “Le tappe della vita” e nel film “Domani interrogo” di Umberto Carteni.

Dopo aver lavorato in Cina, Jonas entra a far parte del cast della prossima edizione nip del Grande Fratello. Nel video di presentazione, emerge il suo carattere vivace e ribelle: studia all’università, ama la filosofia e, sebbene sia esperto in arti marziali, colpisce con le parole. È alla ricerca dell’amore vero e ha deciso di partecipare al reality show più seguito d’Italia per cercare la sua fortuna.

