Jonas Pepe crea caos al Grande Fratello con frasi shock

Jonas Pepe ha suscitato un grande fermento sui social durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Il giovane modello, inizialmente molto apprezzato per la sua schiettezza, ha però infiammato il dibattito con alcune dichiarazioni che hanno lasciato molti telespettatori indignati.

Dopo l’uscita di Anita Mazzotta, molto amata dal pubblico, le sue parole sulle coinquiline Giulia Soponariu e Rasha Younes hanno sollevato polemiche. Inizialmente, Jonas ha espresso di trovarsi bene con Giulia, apprezzandone la leggerezza e i temi di conversazione, ma è successivamente passato a Rasha, dichiarando di sentirsi più affini a lei. A questo punto, le sue frasi hanno destato scalpore: “Quando un interesse mi colpisce, io la faccio impazzire, le donne ragionano tutte allo stesso modo”.

Le sue affermazioni non si sono fermate qui. Ha riferito le sue intenzioni nei confronti di Rasha, che però sembra più attratta da un altro concorrente, Omer. In un commento controverso, ha affermato che continuerà a provarci con Rasha “fino a quando ci sarà”. Queste frasi hanno spinto molti a mettere in discussione il sincero interesse di Jonas per Anita, lasciando intuire che la sua attenzione verso di lei fosse solo una strategia per attirare l’attenzione del pubblico.

Il giovane modello ha ulteriormente infiammato gli animi con battute di cattivo gusto, lasciando trasparire un atteggiamento che alcuni hanno visto come offensivo nei confronti delle donne, alimentando così il malcontento tra i telespettatori.