Jonas Brothers, Remember This: la nuova canzone del gruppo americano, presentata in anteprima a luglio prima delle Olimpiadi di Tokyo.

L’estate 2021 si colora anche con la musica dei Jonas Brothers. I fratelli più amati d’America hanno lanciato un nuovo brano, Remember This. Il brano, in collaborazione con NBCUniversal, sarà presentato dal vivo durante la trasmissione della prima notte degli US Olympic Team Trials di atletica leggera il 23 luglio, che precederanno le Olimpiadi di Tokyo. Un’occasione importante per legare il pezzo anche al mondo dello sport in un’estate di grande ripartenza.

Jonas Brothers, Remember This: la nuova canzone

La nuova canzone firmata dai fratelli Jonas è uno degli inni più ottimisti della loro carriera, Con l’eco di chitarre che richiamano le percussioni, il brano si apre con in un ritornello coinvolgente che non può lasciare indifferenti: “Ero solito pregare per un momento del genere, c’è un fuoco nei tuoi occhi, non posso resistere, piccola, lo ricorderemo“.

Jonas Brothers

Si tratta di un grande ritorno per la band, che di recente ha anche collaborato con uno dei dj più famosi al mondo, Marshmello, nella super hit Leave Before You Love Me, che sta già scalando le classifiche di tutto il mondo. Di seguito il video:

Remember This Tour: i Jonas in concerto

Remember This è anche il nome del tour estivo che vedrà la band esibirsi, purtroppo, solo in America, con 44 date dal 20 agosto a Las Vegas. In apertura è prevista la presenza di Kelsea Ballerini, star del country. Non sappiamo se nei prossimi mesi il tour proseguirà anche nel resto del mondo, con date anche in Italia. Tra l’altro, nel 2021 è attesa anche l’uscita di Blood, l’attesissimo libro di memorie dei Jonas, che sveleranno finalmente tutta la verità su ciò che li aveva portati a separare le loro strade.