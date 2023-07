Jonas Brothers in Italia nel 2024: data e biglietti

Il tour dei Jonas Brothers arriva anche in Italia nel 2024: la data e i biglietti per il live dei tre fratelli Jonas.

I Jonas Brothers sono pronti a tornare in concerto in Italia. Che qualcosa si stesse muovendo in questa direzione era evidente, ma l’annuncio ufficiale è arrivato solo il 28 luglio attraverso i social di Live Nation. Una notizia che ha scatenato l’entusiasmo di tutti i loro fan italiani, pronti ad abbracciarli ancora una volta per un solo concerto all’interno di un tour da novanta date in giro per il mondo, con 20 paesi coinvolti. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo straordinario appuntamento musicale del 2024.

Jonas Brothers in tour nel 2024: la data e i biglietti in Italia

Sarà uno solo il live italiano nel 2024 dei fratelli Jonas, Kevin, Joe e Nick, salvo clamorosi colpi di scena nelle prossime settimane, all’interno del ricchissimo tour mondiale Five Albums. One Night.

Jonas Brother

L’appuntamento da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il prossimo 28 maggio 2024, la location scelta il Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti per il concerto sono disponibili dal 4 agosto 2023 su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Gli altri concerti dei Jonas Brothers

Band di culto per gli adolescenti di qualche anno fa, quelli nati bene o male nella seconda metà degli anni Novanta e i primi anni Duemila, i Jonas Brothers sono stati in grado nella loro carriera di ricevere nomination ai Grammy e tanti altri premi.

A pochi giorni dalla pubblicazione del loro ultimo album, The Album, il gruppo è pronto quindi a portare in giro la musica dei loro cinque album a partire da New York, con due date ad agosto che daranno vita al tour dallo Yankee Stadium, prima di toccare altre importanti città come Parigi, Londra, Dublino, Sydney, Los Angeles, Chicago e ovviamente la stessa Milano.

Non resta che aspettare ancora qualche giorno, dunque, per poter comprendere quale sarà la scaletta del nuovo attesissimo tour mondiale di un gruppo che non smette di stupire dopo la tanto apprezzata reunion.