Jon Bon Jovi ha deciso di mettere in vendita la sua abitazione newyorkese per una cifra molto elevata, adatta alle tasche di pochi.

Jon Bon Jovi è pronto a vivere da qualche altra parte, a quanto pare. Il musicista, infatti, ha deciso di mettere in vendita la sua casa di New York, situata al Greenwich Village, per la cifra di 22 milioni di dollari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Solo cinque anni fa, l’elegante appartamento di Manhattan fu acquistato per 18.940.564 dollari, secondo quanto si può leggere da Realtor.com.

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi mette in vendita la casa di New York

Situato a un piano alto nell’edificio di Greenwich Lane degli anni ’30, l’appartamento di Jon Bon Jovi è una meraviglia da vedere e da vivere. L’abitazione è composta da quattro camere da letto con finestre che partono dal pavimento e arrivano al soffitto, viste su tre lati e spazio esterno privato.

La casa si estende su 4.000 piedi quadrati: include un ascensore privato, un soggiorno di 40 piedi con balcone e una cucina abitabile adiacente. Una suite primaria ad angolo è dotata di pareti di finestre, cabina armadio e bagno termale in marmo con pavimenti con calore radiante.

Tra gli altri dettagli di lusso citiamo pavimenti e battiscopa in legno di quercia, eleganti lampadari e stile classico. Non solo: nell’abitazione, sono presenti lavatrice e asciugatrice interne, nonché una stanza di servizio. I residenti dell’edificio godono di una lunga lista di servizi, tra cui portineria e manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, palestra, piscina, simulatore di golf e deposito biciclette. La posizione è vicino all’High Line Park, al Whitney Museum, nonché alle gallerie d’arte, ai negozi e ai ristoranti nel Meatpacking District.

L’amore del frontman per le case

Sembra che Jon Bon Jovi si innamori e si disinnamori degli immobili molto velocemente. Nel 2018, il musicista del New Jersey ha venduto un condominio vicino a Manhattan per 15 milioni di dollari, dopo averlo ampiamente ristrutturato e posseduto solo per un paio d’anni.

Il cantante di Bed of Roses ha gestito diversi immobili anche a Palm Beach, in Florida, dove è stato protagonista di almeno un paio di transazioni multimilionarie. Nel 2018 ha acquistato una villa da 10 milioni di dollari, che ha raso al suolo e ricostruita. Nel 2020, ha ribaltato la proprietà per quasi 20 milioni di dollari. Quel giorno, ha acquistato un altro complesso nelle vicinanze per 43 milioni di dollari.

Ha messo in vendita il suo castello di 18.000 piedi quadrati in stile francese nel Garden State per 20 milioni di dollari nel 2021. Costruita su misura nel 1999 da A.M. Stern, la tenuta di lusso era stata inizialmente quotata in borsa nel 2017.