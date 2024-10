JON BATISTE Rilascia il Nuovo Album ‘Beethoven Blues’

Il 15 novembre uscirà per Verve Records il nuovo album di Jon Batiste, intitolato “Beethoven Blues”. Questo ottavo album in studio rappresenta il primo capitolo di una serie dedicata al pianoforte solo e mostra l’esplorazione da parte di Batiste di alcune delle opere più celebri di Beethoven, reinterpretate attraverso una lente di contaminazione tra generi musicali. I brani reinventati portano con sé lo spirito del blues e sono in linea con il messaggio di inclusività di Batiste, come sottolineato dal New York Times.

L’idea per “Beethoven Blues” è emersa dopo un’intervista nel 2023 con Chris Wallace della CNN, dove Batiste ha dimostrato come la musica possa oltrepassare i confini di genere, trasformando la Bagatelle n. 25 di Beethoven. L’ottima risposta sui social media ha incoraggiato Batiste a concretizzare un progetto che desiderava realizzare da tempo. Sebbene abbia già mescolato la musica classica con altri stili nelle sue precedenti opere, questo è il primo album interamente dedicato a questo approccio. Ogni pezzo dell’album inizia con una composizione di Beethoven che Batiste reinterpreta al pianoforte in tempo reale.

Inoltre, Batiste ha descritto l’esperienza di registrazione come profondamente spirituale, in quanto ha permesso di onorare il lavoro di Beethoven collegandolo al suo percorso personale. Riconosciuto come un “genio musicale” (The Guardian) e un “talento raro” (Classic FM), Batiste ha una solida formazione musicale e attualmente collabora con la Juilliard School come Creative Associate.

Alcuni momenti della sua vita durante la creazione dell’album sono stati documentati nel film “American Symphony” del 2023, disponibile su Netflix, mentre nel 2025 farà il suo debutto nella terza stagione di “The Piano”, un talent show britannico. La sua musica sarà protagonista anche nel film “Saturday Night”, diretto da Jason Reitman, che ricorda i 90 minuti prima della prima di “Saturday Night Live”.

Il primo singolo estratto dall’album è “Für Elise-Batiste”, e la tracklist è composta da pezzi come “Symphony No. 5 Stomp” e “Moonlight Sonata Blues”. L’album rappresenta un’importante fusione tra la tradizione classica e il linguaggio musicale contemporaneo di Batiste.