Jolly Pong Latte Coreano

Il Jolly Pong Latte, conosciuto anche come Jolly Pong Milkshake, è una bevanda molto popolare in Corea del Sud. Come il Caffè Dalgona, è diventata famosa sui social network con molte varianti possibili. Oltre ad essere presente online, si trova anche nelle caffetterie e nei negozi della Corea del Sud, in particolare nella catena di caffetterie coreane Mega Coffee.

La bevanda deve necessariamente contenere i Jolly Pong, cereali coreani per la colazione a forma di palline soffiate con un sapore leggermente dolce e una texture croccante. Molto amati dai bambini, i Jolly Pong vengono aggiunti direttamente alla bevanda dalla busta.

Per preparare il Jolly Pong Latte, si riempie un bicchiere con latte, ghiaccio, caffè espresso e un cucchiaio di gelato alla vaniglia, aggiungendo infine una generosa dose di cereali Jolly Pong. La bevanda non viene necessariamente shakerata o frullata, ma in alcuni casi lo è, con latte e cereali che finiscono in un mixer o in un bicchiere a vaso con frullatore a immersione. Alcune varianti prevedono l’aggiunta di latte condensato e miele per una nota ancora più dolce. Una versione facile da realizzare prevede di versare tutti gli ingredienti in un frullatore e poi aggiungere ulteriori cereali sulla sommità del bicchiere.