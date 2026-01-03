13.2 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Cucina

Jolly Pong Latte Coreano

Da stranotizie
Jolly Pong Latte Coreano

Il Jolly Pong Latte, conosciuto anche come Jolly Pong Milkshake, è una bevanda molto popolare in Corea del Sud. Come il Caffè Dalgona, è diventata famosa sui social network con molte varianti possibili. Oltre ad essere presente online, si trova anche nelle caffetterie e nei negozi della Corea del Sud, in particolare nella catena di caffetterie coreane Mega Coffee.

La bevanda deve necessariamente contenere i Jolly Pong, cereali coreani per la colazione a forma di palline soffiate con un sapore leggermente dolce e una texture croccante. Molto amati dai bambini, i Jolly Pong vengono aggiunti direttamente alla bevanda dalla busta.

Per preparare il Jolly Pong Latte, si riempie un bicchiere con latte, ghiaccio, caffè espresso e un cucchiaio di gelato alla vaniglia, aggiungendo infine una generosa dose di cereali Jolly Pong. La bevanda non viene necessariamente shakerata o frullata, ma in alcuni casi lo è, con latte e cereali che finiscono in un mixer o in un bicchiere a vaso con frullatore a immersione. Alcune varianti prevedono l’aggiunta di latte condensato e miele per una nota ancora più dolce. Una versione facile da realizzare prevede di versare tutti gli ingredienti in un frullatore e poi aggiungere ulteriori cereali sulla sommità del bicchiere.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Il “Flashover”: perché gli incendi diventano letali
Articolo successivo
Viaggio a Trieste
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.