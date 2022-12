Jolanda Renga, la figlia di Ambra riempita di offese: la sua replica è una lezione

Dalla bella storia d’amore di Ambra Angiolini e Francesco Renga nel 2004 è nata Jolanda Renga. In questi giorni la ragazza è stata ricoperta di cattiverie, praticamente tutte sul suo aspetto fisico (insultare è sempre sbagliato, ma in questo caso avrebbero tutti bisogno di una visita oculistica). La 18enne invece di arrabbiarsi o fare la vittima, ha registrato un bel video in cui spiega perché certi insulti non dovrebbero ferirla, visto che a lei del suo aspetto importa poco.

“Ciao, sono io, la figlia brutta di Ambra. Scherzi a parte. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio e nelle foto. Mi ripeto ‘sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte’. In realtà io mi sono imbattuta in queste offese per caso oggi e devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto. Quindi oggi ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza, quindi ho deciso di fare un discorso generale a riguardo.

Il mio sogno per fortuna non è essere bella e nemmeno la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio è fare cose che contano, importanti e che in piccolo possano contribuire a migliorare un po’ il mondo. Ogni giorno nel mio piccolo tento di fare qualcosa. Questo credo mi renda una bella persona. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia. Il corpo cambia, l’anima no. Quindi preferisco che sia bello il cuore. Il volto può anche non piacere. Alla fine se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta allora posso stare tranquilla. Perché sono abbastanza sicura che non si possa dire di me che sono cattiva, egoista o insensibile.

Vorrei parlare a chi si sente come me. Fino a che avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri avrete una luce speciale. Le persone buone e gentili sono belle davvero. Quindi non permettete a nessuno di cambiarvi. Imparate ad apprezzare la vostra gentilezza e a renderla un punto di forza”.