“JOKER: FOLLIA A DUE” – Ascolta la colonna sonora

È disponibile la colonna sonora ufficiale di “Joker: Folie à Deux”, il film diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga, nelle sale italiane. La soundtrack comprende brani interpretati da Phoenix, Gaga e Nick Cave e include cover di classici americani come “For Once In My Life”, “If My Friends Could See Me Now”, “That’s Entertainment” e “When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You)”. Un elemento distintivo è il brano originale “Folie à Deux”, scritto, prodotto e cantato da Lady Gaga.

La colonna sonora è stata prodotta da Phoenix e Gaga, con la supervisione musicale di Jason Ruder e la collaborazione di Randall Poster e George Drakoulias. La tracklist offre una varietà di pezzi:

1. Slap That Bass | Get Happy | What the World Needs Now Is Love – Nick Cave

2. For Once in My Life – Joaquin Phoenix

3. If My Friends Could See Me Now – Lady Gaga & Joaquin Phoenix

4. Folie à Deux – Lady Gaga

5. Bewitched – Joaquin Phoenix & Lady Gaga

6. That’s Entertainment – Lady Gaga

7. When You’re Smiling (The Whole World Smiles With You) – Joaquin Phoenix

8. To Love Somebody – Joaquin Phoenix & Lady Gaga

9. (They Long to Be) Close to You – Lady Gaga & Joaquin Phoenix

10. The Joker – Joaquin Phoenix

11. Gonna Build a Mountain – Lady Gaga & Joaquin Phoenix

12. I’ve Got the World on a String – Lady Gaga

13. If You Go Away – Joaquin Phoenix

14. Gonna Build a Mountain (Reprise) – Joaquin Phoenix

15. That’s Life – Lady Gaga

16. True Love Will Find You in the End – Joaquin Phoenix

Inoltre, Lady Gaga ha lanciato un album ispirato al film e al personaggio di Harley Quinn, intitolato “Harlequin”.

“Joker: Folie À Deux” è il sequel atteso di “Joker”, il quale ha vinto un Oscar nel 2019 e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, registrando il maggior incasso per un film vietato ai minori. In questa nuova pellicola, Joaquin Phoenix ritorna nel suo ruolo di Arthur Fleck/Joker, affiancato dalla vincitrice di un Oscar, Lady Gaga. La trama vede Arthur ricoverato nel manicomio di Arkham, dove affronta la sua complessa identità e scopre l’amore e la musica che sono sempre stati in lui.

Il cast include anche Brendan Gleeson e Catherine Keener, oltre a Zazie Beetz, che riprende il suo ruolo dal primo film. La distribuzione è a cura di Warner Bros. Pictures.